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У Хмельницькому прогриміли вибухи

26 липня 2023 19:10
оновлено: 19:26
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибухи у Хмельницькому ввечері 26 липня: ракетна атака по Україні
Вибухи над містом. Фото ілюстраційне: google.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Увечері 26 липня жителі Хмельницького повідомляють про вибухи. Як відомо, наразі триває ракетна атака Росії по території України. 

Про це повідомляють  місцеві ЗМІ та Telegram-канали. 

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Вибухи у Хмельницькому

Також Командування Повітряних сил повідомляє про рух група ракет вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області. 

Станом на цю хвилину карта повітряних тривог має такий вигляд. 

Карта повітряних тривог 26 липня. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог 26 липня. Фото: alerts.in.ua

19:13 Повітряні сили повідомляють, що ракети увійшли у Львівську область. 

19:17 Хмельницька ОВА повідомила, що звуки вибухів у регіоні пов'язані з роботою ППО. 

"Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Раніше стало відомо про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря. 

Також близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити дві ворожі цілі.

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