Вибухи у Хмельницькому ввечері 26 липня: ракетна атака по Україні

У Хмельницькому прогриміли вибухи
Увечері 26 липня жителі Хмельницького повідомляють про вибухи. Як відомо, наразі триває ракетна атака Росії по території України.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
Вибухи у Хмельницькому
Також Командування Повітряних сил повідомляє про рух група ракет вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області.
Станом на цю хвилину карта повітряних тривог має такий вигляд.
19:13 Повітряні сили повідомляють, що ракети увійшли у Львівську область.
19:17 Хмельницька ОВА повідомила, що звуки вибухів у регіоні пов'язані з роботою ППО.
"Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Раніше стало відомо про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря.
Також близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити дві ворожі цілі.