Вибухи у Хмельницькому ввечері 26 липня: ракетна атака по Україні

Вибухи над містом. Фото ілюстраційне: google.com

Увечері 26 липня жителі Хмельницького повідомляють про вибухи. Як відомо, наразі триває ракетна атака Росії по території України.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

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Також Командування Повітряних сил повідомляє про рух група ракет вздовж кордону з Молдовою у напрямку Хмельницької області.

Станом на цю хвилину карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог 26 липня. Фото: alerts.in.ua

19:13 Повітряні сили повідомляють, що ракети увійшли у Львівську область.

19:17 Хмельницька ОВА повідомила, що звуки вибухів у регіоні пов'язані з роботою ППО.

"Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Раніше стало відомо про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря.

Також близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити дві ворожі цілі.