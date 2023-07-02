Взрывы в Киеве 2 июля: детали

В Киеве мощные взрывы: атака "шахедов"
В Киеве раздаются взрывы ночью 2 июля. Также на значительной территории Украины все еще продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Киеве 2 июля
Обновлено 02:50. В Киеве прогремели взрывы. По предварительной информации, работает ПВО.
Обновлено 02:55. "Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работает ПВО", — сообщает Киевская ОВА.
Обновлено 02:57. В КГВА подтвердили работу ПВО в столице.
Обновлено 02:58. Глава ОП Ермак призывает не снимать работу ПВО.
Обновлено 03:00. В Киеве снова раздаются взрывы.
Обновлено 03:05. Воздушная тревога сохраняется в Киевской области.
Обновлено 03:32. "Силами и средствами нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены", — рассказали в КМВА.
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Напомним, что ночью 2 июля в Киевской и других областях объявлена воздушная тревога. Также есть угроза атаки вражеских беспилотников.
Также мы писали, что в Николаевской области ночью 2 июля прогремели взрывы. Также на территории Украины сохраняется воздушная тревога.
Добавим, что ночью 2 июля в Запорожской области раздаются взрывы. Также идет воздушная тревога в ряде областей Украины.