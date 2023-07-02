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В Киеве мощные взрывы: атака "шахедов"

2 июля 2023 02:50
обновлено: 03:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киеве 2 июля: детали
Взрывы в Киеве. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве раздаются взрывы ночью 2 июля. Также на значительной территории Украины все еще продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Киеве 2 июля

Обновлено 02:50. В Киеве прогремели взрывы. По предварительной информации, работает ПВО.

Обновлено 02:55. "Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работает ПВО", — сообщает Киевская ОВА.

Источник: t.me/kyivoda

Обновлено 02:57. В КГВА подтвердили работу ПВО в столице.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 02:58. Глава ОП Ермак призывает не снимать работу ПВО.

Источник: t.me/ermaka2022

Обновлено 03:00. В Киеве снова раздаются взрывы.

Обновлено 03:05. Воздушная тревога сохраняется в Киевской области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:32. "Силами и средствами нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены", — рассказали в КМВА.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновляется...

Напомним, что ночью 2 июля в Киевской и других областях объявлена воздушная тревога. Также есть угроза атаки вражеских беспилотников.

Также мы писали, что в Николаевской области ночью 2 июля прогремели взрывы. Также на территории Украины сохраняется воздушная тревога.

Добавим, что ночью 2 июля в Запорожской области раздаются взрывы. Также идет воздушная тревога в ряде областей Украины.

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