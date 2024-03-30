В Украине раздается воздушная тревога 30 марта

Российская ракета в небе. Илюстративное фото: DW

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине в субботу, 30 марта. Россия в который раз пытается нанести удар по городам своими баллистическими ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 30 марта

В Украине повторно раздается сигнал воздушной тревоги 30 марта. Оккупанты выпустили свои баллистические ракеты в направлении нашего государства.

"Тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога звучит во всех областях, кроме Запада страны, в частности:

Полтавской;

Кировоградской;

Херсонской;

Николаевской;

Донецкой;

Запорожской;

Днепропетровской;

Харьковской;

Сумской;

Черниговской;

Киевской;

Житомирской;

Винницкой;

Черкасской;

Одесской.

Карта воздушных тревог 30 марта

Напомним, ночью 30 марта враг выпустил 12 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 по Украине. Силам ПВО удалось сбить девять воздушных целей.

Также мы писали, что 30 марта захватчики атаковали Днепропетровскую область. В результате падения обломков БпЛА вспыхнул пожар на территории элеватора.