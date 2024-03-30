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В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога — РФ снова выпустила свои ракеты

30 марта 2024 11:24
обновлено: 11:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине раздается воздушная тревога 30 марта
Российская ракета в небе. Илюстративное фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине в субботу, 30 марта. Россия в который раз пытается нанести удар по городам своими баллистическими ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 30 марта

В Украине повторно раздается сигнал воздушной тревоги 30 марта. Оккупанты выпустили свои баллистические ракеты в направлении нашего государства.

"Тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот сообщения ВС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога звучит во всех областях, кроме Запада страны, в частности:

  • Полтавской;
  • Кировоградской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Днепропетровской;
  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Черниговской;
  • Киевской;
  • Житомирской;
  • Винницкой;
  • Черкасской;
  • Одесской.
Карта воздушных тревог 30 марта
Карта воздушных тревог 30 марта

Напомним, ночью 30 марта враг выпустил 12 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 по Украине. Силам ПВО удалось сбить девять воздушных целей.

Также мы писали, что 30 марта захватчики атаковали Днепропетровскую область. В результате падения обломков БпЛА вспыхнул пожар на территории элеватора.

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