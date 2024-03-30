В Украине раздается воздушная тревога 30 марта

В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога — РФ снова выпустила свои ракеты
Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине в субботу, 30 марта. Россия в который раз пытается нанести удар по городам своими баллистическими ракетами.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 30 марта
В Украине повторно раздается сигнал воздушной тревоги 30 марта. Оккупанты выпустили свои баллистические ракеты в направлении нашего государства.
"Тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога звучит во всех областях, кроме Запада страны, в частности:
- Полтавской;
- Кировоградской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Черниговской;
- Киевской;
- Житомирской;
- Винницкой;
- Черкасской;
- Одесской.
Напомним, ночью 30 марта враг выпустил 12 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 по Украине. Силам ПВО удалось сбить девять воздушных целей.
Также мы писали, что 30 марта захватчики атаковали Днепропетровскую область. В результате падения обломков БпЛА вспыхнул пожар на территории элеватора.
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