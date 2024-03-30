В Україні лунає повітряна тривога 30 березня

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: DW

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні у суботу, 30 березня. Росія вкотре намагається завдати удару по містах своїми балістичними ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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В Україні повторно лунає сигнал повітряної тривоги 30 березня. Окупанти випустили свої балістичні ракети в напрямку нашої держави.

"Тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога лунає у всіх областях, окрім Заходу країни, зокрема у:

Полтавській;

Кіровоградській;

Херсонській;

Миколаївській;

Донецькій;

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Харківській;

Сумській;

Чернігівській;

Київській;

Житомирській;

Вінницькій;

Черкаській;

Одеській.

Мапа повітряних тривог 30 березня

Нагадаємо, вночі 30 березня ворог випустив 12 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 по Україні. Силам ППО вдалося збити дев'ять повітряних цілей.

Також ми писали, що 30 березня загарбники атакували Дніпропетровську область. Внаслідок падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа на території елеватора.