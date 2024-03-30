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У Києві та низці областей лунає повітряна тривога — РФ знову випустила свої ракети

30 березня 2024 11:24
оновлено: 11:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні лунає повітряна тривога 30 березня
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні у суботу, 30 березня. Росія вкотре намагається завдати удару по містах своїми балістичними ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 30 березня

В Україні повторно лунає сигнал повітряної тривоги 30 березня. Окупанти випустили свої балістичні ракети в напрямку нашої держави.

"Тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога лунає у всіх областях, окрім Заходу країни, зокрема у: 

  • Полтавській;
  • Кіровоградській;
  • Херсонській;
  • Миколаївській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Дніпропетровській;
  • Харківській;
  • Сумській;
  • Чернігівській;
  • Київській;
  • Житомирській;
  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Одеській.
Мапа повітряних тривог 30 березня
Мапа повітряних тривог 30 березня

Нагадаємо, вночі 30 березня ворог випустив 12 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 по Україні. Силам ППО вдалося збити дев'ять повітряних цілей.

Також ми писали, що 30 березня загарбники атакували Дніпропетровську область. Внаслідок падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа на території елеватора.

Київ
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