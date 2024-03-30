В Україні лунає повітряна тривога 30 березня

У Києві та низці областей лунає повітряна тривога — РФ знову випустила свої ракети
Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні у суботу, 30 березня. Росія вкотре намагається завдати удару по містах своїми балістичними ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 30 березня
В Україні повторно лунає сигнал повітряної тривоги 30 березня. Окупанти випустили свої балістичні ракети в напрямку нашої держави.
"Тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння!" — йдеться в повідомленні.
Наразі повітряна тривога лунає у всіх областях, окрім Заходу країни, зокрема у:
- Полтавській;
- Кіровоградській;
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Дніпропетровській;
- Харківській;
- Сумській;
- Чернігівській;
- Київській;
- Житомирській;
- Вінницькій;
- Черкаській;
- Одеській.
Нагадаємо, вночі 30 березня ворог випустив 12 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 по Україні. Силам ППО вдалося збити дев'ять повітряних цілей.
Також ми писали, що 30 березня загарбники атакували Дніпропетровську область. Внаслідок падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа на території елеватора.
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