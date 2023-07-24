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В нескольких городах оккупированного Крыма раздаются взрывы

24 июля 2023 02:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в оккупированном Крыму ночью 24 июля
В нескольких городах оккупированного Крыма раздаются взрывы. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 24 июля в нескольких городах оккупированного Крыма раздаются взрывы. А именно: в Феодосии, Старом Крыму, Джанкое, Армянске. Мы собрали всю имеющуюся информацию в настоящее время.

О взрывах в Крыму сообщают местные паблики в соцсети.

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Взрывы в оккупированном Крыму ночью 24 июля

Мониторинговые каналы сообщают, что после двух ночи во временно оккупированном Крыму раздаются взрывы. Громко в нескольких городах:

  • Феодосии,
  • Старом Крыму,
  • Джанкое,
  • Армянск.

Ждем официального подтверждения.

Напомним, ночью, 24 июля, в Украине второй раз за ночь раздается воздушная тревога. Карта тревог объявлена в нескольких областях Украины. Мониторинговые каналы сообщают, что существует угроза применения БпЛА типа "Shahed" с юга. Опасно может быть в Одесской области.

Мы писали, что ночью 23 июля Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

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