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Вибухи в Сумах: деталі ворожої атаки

23 липня 2023 23:22
оновлено: 23:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Сумах ввечері 23 липня: деталі ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки. Ілюстративне фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ввечері, 23 липня, у Сумах місцеві жителі чують звуки вибухів. Попередньо в регіоні працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Сумах ввечері 23 липня

Моніторингові канали повідомляють, що у Сумах чути звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Повітряні Сили повідомляють, що на Сумщині існує ракетна небезпека. Можлива робота ППО по ворожому БпЛА.

Повітряна тривога в Україні

23:30:

Мапа повітряних тривог нині така:

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй засудили нічні руйнування в Одесі, проте не назвали їхню причину. В ООН не назвали, чиї саме ракети прилетіли сьогодні вночі в історичний центр міста. 

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна повернула близько 50% територій, які захопила країна-терорист Росія з початку повномасштабного вторгнення. Однак, це лише початок контрнаступу ЗСУ. 

Держсекретар США також підкреслив, що Росія вже програла війну "з точки зору того, чого прагнула досягти і чого прагнув Путін". 

Нагадаємо, за останній тиждень, в період з 17 по 23 липня, Сили оборони України знищили понад 4 тисячі окупантів на усіх ділянках фронту. Також російські загарбники втратили велику кількість військової техніки. 

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