В нескольких областях объявлена воздушная тревога: есть угроза ракетных атак

Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Этой ночью, 13 июня, в нескольких областях Украины объявлены воздушные тревоги. Враг все больше прибегает к атакам с воздуха.

Мониторинговые каналы Telegram пишут об угрозе ракетных ударов.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

По состоянию на 01.46 объявлены воздушные тревоги, в частности, в:

Днепропетровской,

Запорожский,

Николаевской,

Херсонской,

Донецкой областях.

01:46:

Сообщается, что есть также угроза применения БпЛА типа "Shahed" с юга.

02:06:

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что благодаря помощи стран-партнеров в Украине не закончатся ракеты к системам Patriot. Он отметил, что Украину поддерживают 50 стран мира по проекту "Рамштайн".

В то же время спикер отметил, что вся техника нуждается в постоянных поставках из стран Запада. И Украина пытается рационально использовать это вооружение.