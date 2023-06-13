В нескольких областях объявлена воздушная тревога: есть угроза ракетных атак
Этой ночью, 13 июня, в нескольких областях Украины объявлены воздушные тревоги. Враг все больше прибегает к атакам с воздуха.
Мониторинговые каналы Telegram пишут об угрозе ракетных ударов.
Воздушная тревога в Украине
По состоянию на 01.46 объявлены воздушные тревоги, в частности, в:
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Донецкой областях.
01:46:
Сообщается, что есть также угроза применения БпЛА типа "Shahed" с юга.
02:06:
Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что благодаря помощи стран-партнеров в Украине не закончатся ракеты к системам Patriot. Он отметил, что Украину поддерживают 50 стран мира по проекту "Рамштайн".
В то же время спикер отметил, что вся техника нуждается в постоянных поставках из стран Запада. И Украина пытается рационально использовать это вооружение.