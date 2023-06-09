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Черкаська ОВА оприлюднила нові подробиці про наслідки прильотів по Умані

9 червня 2023 18:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Черкаська ОВА оприлюднила нові подробиці про наслідки прильотів по Умані
Наслідки російський ракетних ударів по Умані, Черкаська область. Фото: Черкаська ОВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Учора, 8 червня, ворог завдав чергового ракетного удару по території України. Зокрема, під обстріли потрапило місто Умань Черкаської області. В ОВА опублікували нові деталі вчорашніх прольотів по місту.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Черкаська ОВА повідомляє, щоб місто було атаковане двома ракетами "Калібр". Окупанти поцілили в цивільні обʼєкти — порожній цех сільськогосподарського підприємства й автомийки.

А також у вулицю та магазини. Автомийки повністю зруйнована, на щастя, працівників у момент вибуху там не було. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі.

Наслідки російський ракетних ударів по Умані, Черкаська область. Фото: Черкаська ОВА
Наслідки російський ракетних ударів по Умані, Черкаська область. Фото: Черкаська ОВА

"Десятьом потерпілим надано меддопомогу. Наразі в лікарнях лишаються двоє людей. Одна пацієнтка – перехожа, яка була поблизу місця влучання ракети, – в тяжкому стані. Транспортували її для подальшого лікування до столичної лікарні. Жінка отримала шанс на порятунок завдяки військовому, випадковому свідку, який мав із собою аптечку і наклав турнікет. Також стан середньої тяжкості у ще однієї потерпілої – надаємо їй всю необхідну допомогу. Місто з новими шрамами від російських ракет", — написав очільник Черкаської ОВА.

Наслідки російський ракетних ударів по Умані, Черкаська область. Фото: Черкаська ОВА
Наслідки російський ракетних ударів по Умані, Черкаська область. Фото: Черкаська ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що в мережі зʼявилося шокуюче відео влучання російської ракети у супермаркет в Умані. Ворожа ракета влучила біля будівлі продуктового магазину "АТБ". У торговій залі перебували жінки та діти, на кадрах видно, що конструкції обвалились людям на голову.

Додамо, у четвер, 8 червня, у Черкаській області ворог завдав два ракетні удари по Умані. Внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро людей. Голова Черкаської овальної Ігор Табурець повідомив, що були два "прильоти": по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа.

Також українська протиповітряна оборона відбила чергову нічну атаку російських окупантів по території країни. Було збито чотири крилаті ракети і десять ударних безпілотників. Українська протиповітряна оборона знищила чотири крилаті ракети Х-101/Х-55. Також було збито десять ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та "Ланцет". Крім того, українські захисники виявили та збили чотири оперативно-тактичні дрони ворога — типу "Орлан-10" і Supercam.

 

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