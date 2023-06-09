Черкаська ОВА оприлюднила нові подробиці про наслідки прильотів по Умані
Учора, 8 червня, ворог завдав чергового ракетного удару по території України. Зокрема, під обстріли потрапило місто Умань Черкаської області. В ОВА опублікували нові деталі вчорашніх прольотів по місту.
Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Росія обстріляла Умань
Черкаська ОВА повідомляє, щоб місто було атаковане двома ракетами "Калібр". Окупанти поцілили в цивільні обʼєкти — порожній цех сільськогосподарського підприємства й автомийки.
А також у вулицю та магазини. Автомийки повністю зруйнована, на щастя, працівників у момент вибуху там не було. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі.
"Десятьом потерпілим надано меддопомогу. Наразі в лікарнях лишаються двоє людей. Одна пацієнтка – перехожа, яка була поблизу місця влучання ракети, – в тяжкому стані. Транспортували її для подальшого лікування до столичної лікарні. Жінка отримала шанс на порятунок завдяки військовому, випадковому свідку, який мав із собою аптечку і наклав турнікет. Також стан середньої тяжкості у ще однієї потерпілої – надаємо їй всю необхідну допомогу. Місто з новими шрамами від російських ракет", — написав очільник Черкаської ОВА.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в мережі зʼявилося шокуюче відео влучання російської ракети у супермаркет в Умані. Ворожа ракета влучила біля будівлі продуктового магазину "АТБ". У торговій залі перебували жінки та діти, на кадрах видно, що конструкції обвалились людям на голову.
Додамо, у четвер, 8 червня, у Черкаській області ворог завдав два ракетні удари по Умані. Внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро людей. Голова Черкаської овальної Ігор Табурець повідомив, що були два "прильоти": по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа.
Також українська протиповітряна оборона відбила чергову нічну атаку російських окупантів по території країни. Було збито чотири крилаті ракети і десять ударних безпілотників. Українська протиповітряна оборона знищила чотири крилаті ракети Х-101/Х-55. Також було збито десять ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та "Ланцет". Крім того, українські захисники виявили та збили чотири оперативно-тактичні дрони ворога — типу "Орлан-10" і Supercam.