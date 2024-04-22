В нескольких областях воздушная тревога — какая опасность для регионов
22 апреля 2024 22:25
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В большинстве областей Украины, в вечер понедельника, 22 апреля, раздается воздушная тревога. Опасность от баллистических ракет существует в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях, а также в Киеве.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
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