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В нескольких областях воздушная тревога — какая опасность для регионов

22 апреля 2024 22:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В нескольких областях воздушная тревога — какая опасность для регионов
Срочная новость
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В большинстве областей Украины, в вечер понедельника, 22 апреля, раздается воздушная тревога. Опасность от баллистических ракет существует в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях, а также в Киеве.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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