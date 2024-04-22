У кількох областях повітряна тривога — яка небезпека для регіонів

Пуск ракети "Іскандер". Фото: скриншот

В більшості областей України у вечір понеділка, 22 квітня, лунає повітряна тривога. Небезпека від балістичних ракет існує в Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях, а також і в Києві.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 22:37 карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:

Джерело: alerts.in.ua

Повітряна тривога в Україні — останні новини

Нагадаємо, сьогодні армія Росії запускала ракети, одна з яких рухалася на Дніпро.

Також повітряна тривога пролунала в шести областях України через загрозу ракетно-дронового обстрілу.

Небезпека існувала і для південного сходу країни, де теж пролунали сирени.