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У кількох областях повітряна тривога — яка небезпека для регіонів

22 квітня 2024 22:25
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Ілля Рябінін
редактор
У кількох областях повітряна тривога — яка небезпека для регіонів
Пуск ракети "Іскандер". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В більшості областей України у вечір понеділка, 22 квітня, лунає повітряна тривога. Небезпека від балістичних ракет існує в Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях, а також і в Києві.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 22:37 карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:

повітряна загроза
Джерело: alerts.in.ua

Повітряна тривога в Україні — останні новини

Нагадаємо, сьогодні армія Росії запускала ракети, одна з яких рухалася на Дніпро. 

Також повітряна тривога пролунала в шести областях України через загрозу ракетно-дронового обстрілу. 

Небезпека існувала і для південного сходу країни, де теж пролунали сирени.

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