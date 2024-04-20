В нескольких областях РФ раздались взрывы — есть повреждения энергетической инфраструктуры

Село Пороз Белгородской области после атаки БпЛА. Фото: t.me/vvgladkov

В ночь с 19 на 20 апреля Белгородскую, Курскую и Брянскую области России атаковали беспилотники. Над Белгородской областью в период с 21:00 до 22:00 19 апреля сбили три дрона.

Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщили в Министерстве обороны России.

Читайте также:

Что известно об атаке БпЛА на РФ в ночь на 20 апреля

Белгородская область

Российские паблики сообщают, что на месте падения беспилотника в городе Старый Оскол Белгородской области вспыхнул пожар. Также горожане слышали громкие взрывы и видели вспышку в небе.

Жители сообщают, что в городе частично пропали электроэнергия и водоснабжение.

Губернатор Белгородской области области Вячеслав Гладков сообщил , что БпЛА атаковали село Истобное Губкинского городского округа.

"В результате падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилищного домовладения. Оперативные службы работают на месте происшествия", — отметил он.

Впоследствии Гладков добавил, что в результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом в селе Пороз Грайворонского городского округа. Есть двое погибших и повреждения построек.

Брянская область

Губернатор области Александр Богомаз сообщил об уничтожении пяти дронов над Выгоницким районом. Из-за падения одного из беспилотников вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Еще один БпЛА самолетного типа, по словам Богомаза, был уничтожен над территорией Суземского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.

По информации российских Telegram-каналов, в Выгоничах горит подстанция.

Калужская область

Также ударные беспилотники атаковали Калужскую область. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в Малоярославецком районе в результате взрыва БпЛА в районе электроподстанции есть незначительные повреждения энергетической инфраструктуры. Он утверждает, что пострадавших нет, а оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения.

Курская область

Не обошли дроны и Курскую область. Губернатор Роман Старовойт утверждает, что бойцы ПВО сбили над областью пять беспилотников.

Напомним, вечером в пятницу, 19 апреля, российские оккупанты атаковали ракетой гражданскую инфраструктуру города Сум.

Также мы сообщали о том, что в результате обстрела Днепропетровской области 19 апреля погибла семья шестилетнего мальчика. Сам малыш выжил, однако получил тяжелые травмы.