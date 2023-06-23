В Киевской области воздушная опасность: запуск ракет
Ночью 23 июня в ряде областей Украины снова объявлена воздушная тревога. Также объявлена воздушная опасность в Киевской области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 01:36. Воздушные силы предупредили о запуске двух бомбардировщиков Ту-22м3.
Также в Воздушных силах сообщили о ракетной угрозе центральным областям.
Обновлено 01:40. "Внимание! Ракетная опасность! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!" , – Сергей Попко, начальник КМВА.
Обновлено 01:42. У нас масштабная воздушная тревога.
Обновлено 01:45. В воздушных силах предупредили об угрозе "шахедов".