В Киевской области воздушная опасность: запуск ракет

Ракета взлетает в воздух. Фото: google.com

Ночью 23 июня в ряде областей Украины снова объявлена воздушная тревога. Также объявлена воздушная опасность в Киевской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Источник: t.me/kpszsu

Также в Воздушных силах сообщили о ракетной угрозе центральным областям.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 01:40. "Внимание! Ракетная опасность! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!" , – Сергей Попко, начальник КМВА.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 01:42. У нас масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:45. В воздушных силах предупредили об угрозе "шахедов".