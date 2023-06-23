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В Киевской области воздушная опасность: запуск ракет

23 июня 2023 01:35
обновлено: 01:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киевской области воздушная опасность: запуск ракет
Ракета взлетает в воздух. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью 23 июня в ряде областей Украины снова объявлена воздушная тревога. Также объявлена воздушная опасность в Киевской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:36. Воздушные силы предупредили о запуске двух бомбардировщиков Ту-22м3.

Источник: t.me/kpszsu

Также в Воздушных силах сообщили о ракетной угрозе центральным областям.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 01:40. "Внимание! Ракетная опасность! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!" , – Сергей Попко, начальник КМВА.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 01:42. У нас масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:45. В воздушных силах предупредили об угрозе "шахедов".

Источник: t.me/kpszsu

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