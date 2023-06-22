Зліт бомбардувальників РФ: існує ракетна небезпека

Стратегічний бомбардувальник РФ. Фото: google

З аеродрому "Оленья" зафіксували виліт чотирьох стратегічних бомбардувальників. В Україні попередили про небезпеку ракетного обстрілу.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

21:49 у Повітряних Силах підтвердили зліт п'ятьох бомбардувальників.

Повідомлення про зліт бомбардувальників. Фото: скриншот

Нагадаємо, з того часу, як ЗСУ почали вести наступальні дії на Запорізькому напрямку, росіяни почали перекидати борти стратегічної авіації на аеродром Моздок, що розташований у Північній Осетії (Кавказ). Противник це робить для того, щоб виявити українську ППО.

Додамо, що у ніч проти 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами Shahed-136/131. При цьому ракети не досягли своєї мети.