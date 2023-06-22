Зліт бомбардувальників РФ: існує ракетна небезпека
З аеродрому "Оленья" зафіксували виліт чотирьох стратегічних бомбардувальників. В Україні попередили про небезпеку ракетного обстрілу.
Про це повідомляють Повітряні Сили України.
Ракетна загроза 22 червня
У Повітряних Силах закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
21:49 у Повітряних Силах підтвердили зліт п'ятьох бомбардувальників.
Нагадаємо, з того часу, як ЗСУ почали вести наступальні дії на Запорізькому напрямку, росіяни почали перекидати борти стратегічної авіації на аеродром Моздок, що розташований у Північній Осетії (Кавказ). Противник це робить для того, щоб виявити українську ППО.
Додамо, що у ніч проти 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами Shahed-136/131. При цьому ракети не досягли своєї мети.