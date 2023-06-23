У Київській області повітряна небезпека: запуск ракет

Ракета злітає в повітря. Фото: google.com

Вночі 23 червня в низці областей України знову оголошена повітряна тривога. Також оголошено повітряну небезпеку в Київській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/VA_Kyiv

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