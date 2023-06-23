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У Київській області повітряна небезпека: запуск ракет

23 червня 2023 01:35
оновлено: 01:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Київській області повітряна небезпека: запуск ракет
Ракета злітає в повітря. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі 23 червня в низці областей України знову оголошена повітряна тривога. Також оголошено повітряну небезпеку в Київській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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