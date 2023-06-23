У Київській області повітряна небезпека: запуск ракет
Вночі 23 червня в низці областей України знову оголошена повітряна тривога. Також оголошено повітряну небезпеку в Київській області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 01:36. Повітряні сили попередили про запуск двох бомбардувальників Ту-22м3.
Також у Повітряних силах повідомили про ракетну загрозу для центральних областей.
Оновлено 01:40. "Увага! Ракетна небезпека! Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги!", — Сергій Попко, начальник КМВА.
Оновлено 01:42. В Україні масштабна повітряна тривога.
Оновлено 01:45. У Повітряних силах попередили про загрозу "шахедів".