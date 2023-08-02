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В КГВА рассказали, сколько вражеских целей сбила ПВО над Киевом

2 августа 2023 05:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В КГВА рассказали, сколько вражеских целей сбила ПВО над Киевом
Украинские защитники сбивают вражеские БпЛА над Киевом. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью, 2 августа, Россия снова атаковала Украину ударными БпЛА типа "Shahed". В Киеве все враждебные цели, более десяти беспилотников, уничтожили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко в Telegram.

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"По информации на эту минуту — зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Без серьезных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших отсутствует", — говорится в сообщении.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Напомним, что ночью, 2 августа, Киев беспощадно атаковали вражеские БпЛА. Так, после многократных взрывов, предварительно есть информация о падении обломков сбитых дронов в одном из районов столицы.

Также мы сообщали, что в Киеве ночью, 2 августа, слышны сильные взрывы. Таким образом, вражеские БпЛА добрались и к столице.

Добавим, что в окрестностях Киева ночью, 2 августа, слышны взрывы. Россия атакует область беспилотниками.

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