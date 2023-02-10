КМВА призывает граждан не публиковать видео и фото полета ракет

Это помогает врагу координировать направление полета ракеты

В ходе ракетного террора Украины в соцсетях массово распространяют видео и фото полета ракет. Впрочем, это помогает оккупантам корректировать огонь.

Об этом заявили в Киевской городской военной администрации.

Почему не стоит это делать

Как отмечают в Киевской городской военной администрации, публикуя фото и видео полета российских ракет, вы автоматически становитесь корректировщиком вражеского огня.

"Если однажды ПВО удалось сбить ракету на этом направлении, то в следующий может не повезти", — говорится в сообщении КМВА.

Если вы увидели подобные видео в сети, то нужно сразу же написать в чат-бот СБУ. Он создан для информирования о предателях и коллаборантах, которые сотрудничали с оккупантами. А также для разоблачения интернет-агентов, "сливающих" врагу важные данные.

В случае, если вы увидели вражескую ракету, сообщите об этом с помощью приложения "єППО". Достаточно открыть приложение и выбрать тип цели. Направьте телефон в направлении движения и нажмите красную кнопку.

Как известно, "єППО" одобрен и рекомендован ГУР МО Украины и абсолютно безопасен для использования украинцами.

Напомним, ранее пресс-служба Воздушных сил Украины сообщала, что за минувшие сутки, 9 февраля, ВСУ уничтожили пять из шести крылатых ракет "Калибр" и пять иранских "Шахедов".