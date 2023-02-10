КМВА закликає громадян не публікувати відео та фото польоту ракет

Це допомагає ворогу координувати напрямок польоту ракети

Під час ракетного терору України у соцмережах масово поширюють відео та фото польоту ракет. Втім це допомагає окупантам коригувати вогонь.

Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації.

Чому не варто це робити

Як зазначають у Київській міській військовій адміністрації, публікуючи фото та відео польоту російських ракет, ви автоматично стаєте коригувальником ворожого вогню.

"Якщо одного разу ППО вдалося збити ракету на цьому напрямку, то наступного може не пощастити", — йдеться у повідомленні КМВА.

Якщо ж ви побачили подібні відео у мережі, то потрібно одразу ж написати у чат-бот СБУ. Він створений для інформування про зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами. А також для викриття інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливі дані.

У разі, якщо ви побачили ворожу ракету, то повідомте про це за допомогою додатку "єППО". Достатньо лиш відкрити застосунок та обрати тип цілі. Направте телефон у напрямку її руху та натисніть червону кнопку.

Як відомо, "єППО" схвалений та рекомендований ГУР МО України і є абсолютно безпечним для використання українцями.

Нагадаємо, раніше пресслужба Повітряних сил ЗС України повідомляла, що за минулу добу, 9 лютого, ЗСУ знищили п’ять із шести крилатих ракет "Калібр" та п’ять іранських "Шахедів".