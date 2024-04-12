В Константиновке раздавались взрывы — враг нанес удар по жилым домам
12 апреля 2024 20:02
Вражеские обстрелы жилого сектора. Фото: ГСЧС
Враг атаковал ракетами Донбасс. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела.
Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 12 апреля.
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Обстрелы Донбасса
Россия нанесла удар по дому в пять этажей в Константиновке Краматорского района. В результате удара возник пожар на балконах со 2-го по 5-й этаж. Три человека получили ранения.
Спасатели ликвидировали возгорание на площади 150 кв.
Напомним, что 11 апреля российская армия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. Целью неприятеля стала критическая инфраструктура. В Харьковской, Львовской, Запорожской и Киевской областях есть повреждения энергетических объектов.
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