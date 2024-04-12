У Костянтинівці лунали вибухи — ворог завдав удару по житловим будинкам
12 квітня 2024 20:02
Ворожий обстріл житлового сектору. Фото: ДСНС
Ворог атакував ракетами Донеччину. Щонайменше троє людей постраждало внаслідок обстрілу.
Про це повідомляє ДСНС у п'ятницю, 12 квітня.
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Росія завдала удару по будинку з п'яти поверхами у м.Костянтинівка Краматорського району. Внаслідок удару виникла пожежа на балконі з 2-го по 5-й поверх. Три особи зазнали поранень.
Рятувальники ліквідували загорання на площі 150 кв.м.
Нагадаємо, що 11 квітня російська армія вкотре завдала масованого удару по Україні. Ціллю ворога стала критична інфраструктура. У Харківській, Львівській, Запорізькій та Київській областях є пошкодження енергетичних об'єктів.
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