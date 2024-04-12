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У Костянтинівці лунали вибухи — ворог завдав удару по житловим будинкам

12 квітня 2024 20:02
- Потюк Наталія Миколаївна
У Костянтинівці лунали вибухи — ворог завдав удару по житловим будинкам
Ворожий обстріл житлового сектору. Фото: ДСНС
- Потюк Наталія Миколаївна

Ворог атакував ракетами Донеччину. Щонайменше троє людей постраждало внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє ДСНС у п'ятницю, 12 квітня.

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Росія завдала удару по будинку з п'яти поверхами у м.Костянтинівка Краматорського району. Внаслідок удару виникла пожежа на балконі з 2-го по 5-й поверх. Три особи зазнали поранень.

​ Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
У Костянтинівці лунали вибухи— ворог завдав удару по житловим будинкам - фото 2
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували загорання на площі 150 кв.м.

Скриншот зі сторінки ДСНС у Telegram
Скриншот зі сторінки ДСНС у Telegram

Нагадаємо, що  11 квітня  російська армія вкотре завдала масованого удару по Україні. Ціллю ворога стала критична інфраструктура. У Харківській, Львівській, Запорізькій та Київській областях є пошкодження енергетичних об'єктів.

 

війна
діти
українці
вибух
Донецька область
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окупанти

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