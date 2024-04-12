У Костянтинівці лунали вибухи — ворог завдав удару по житловим будинкам

Ворожий обстріл житлового сектору. Фото: ДСНС

Ворог атакував ракетами Донеччину. Щонайменше троє людей постраждало внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє ДСНС у п'ятницю, 12 квітня.

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Обстріли Донеччини

Росія завдала удару по будинку з п'яти поверхами у м.Костянтинівка Краматорського району. Внаслідок удару виникла пожежа на балконі з 2-го по 5-й поверх. Три особи зазнали поранень.

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували загорання на площі 150 кв.м.

Скриншот зі сторінки ДСНС у Telegram

Нагадаємо, що 11 квітня російська армія вкотре завдала масованого удару по Україні. Ціллю ворога стала критична інфраструктура. У Харківській, Львівській, Запорізькій та Київській областях є пошкодження енергетичних об'єктів.