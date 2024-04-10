У Костянтинівці дістали з-під завалів тіла ще двох осіб, серед них — дитина

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

У Костянтинівці на Донеччині, яку 9 квітня тричі обстріляли окупанти, з-під завалів будинку дістали тіла жінки та дитини. Таким чином кількість жертв внаслідок обстрілу зросла до трьох.

Про це повідомили у ДСНС.

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"Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н", — написали у ДСНС, говорячи про жертв.

Там додали, що аварійно-рятувальні роботи завершені.

Варто нагадати, що 9 квітня окупанти з авіації поцілили у двоповерхівку у місті Костянтинівка. Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, а також вилучили тіло одного загиблого чоловіка 1964 року народження.

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 квітня російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Внаслідок цього поранень зазнали семеро мирних жителів.

Також ми писали, що 5 квітня внаслідок обстрілу селища Нью-Йорк загинула подружня пара, є постраждалі.