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У Костянтинівці дістали з-під завалів тіла ще двох осіб, серед них — дитина

10 квітня 2024 11:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Костянтинівці дістали з-під завалів тіла ще двох осіб, серед них — дитина
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Костянтинівці на Донеччині, яку 9 квітня тричі обстріляли окупанти, з-під завалів будинку дістали тіла жінки та дитини. Таким чином кількість жертв внаслідок обстрілу зросла до трьох. 

Про це повідомили у ДСНС. 

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"Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н", — написали у ДСНС, говорячи про жертв. 

Там додали, що аварійно-рятувальні роботи завершені. 

Варто нагадати, що 9 квітня окупанти з авіації поцілили  у двоповерхівку у місті Костянтинівка. Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі. 

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, а також вилучили тіло одного загиблого чоловіка 1964 року народження. 

Обстріл Донеччини
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
Обстріл Донеччини
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
Обстріл Донеччини
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 квітня російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Внаслідок цього поранень зазнали семеро мирних жителів.

Також ми писали, що 5 квітня внаслідок обстрілу селища Нью-Йорк загинула подружня пара, є постраждалі.

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