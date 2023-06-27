В Краматорске возросло число погибших из-за ракетных обстрелов оккупантов
По состоянию на 21:50 в Краматорске в результате российских обстрелов погибли три человека. Еще 25 пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Жертвы в результате обстрела Краматорска 27 июня
"В Краматорске по состоянию на данный момент известно о трех погибших гражданских в результате российского ракетного удара", — говорится в сообщении.
Также известно, что еще 25 человек получили ранения. Из них — один ребенок.
Обновлено 22:14. В Нацполиции рассказали, что по состоянию на 22:00 в Краматорске в результате российского обстрела погибли три человека, в том числе ребенок, еще 42 получили ранения.
Разбор завалов продолжается.
Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорскими ракетами. Спасательная операция продолжается, под завалами люди.