В Краматорске возросло число погибших из-за ракетных обстрелов оккупантов

Последствия ракетного удара по Краматорску 27 июня. Фото: t.me/ermaka2022

По состоянию на 21:50 в Краматорске в результате российских обстрелов погибли три человека. Еще 25 пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"В Краматорске по состоянию на данный момент известно о трех погибших гражданских в результате российского ракетного удара", — говорится в сообщении.

Также известно, что еще 25 человек получили ранения. Из них — один ребенок.

Обновлено 22:14. В Нацполиции рассказали, что по состоянию на 22:00 в Краматорске в результате российского обстрела погибли три человека, в том числе ребенок, еще 42 получили ранения.

Разбор завалов продолжается.

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорскими ракетами. Спасательная операция продолжается, под завалами люди.