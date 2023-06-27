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В Краматорске возросло число погибших из-за ракетных обстрелов оккупантов

27 июня 2023 21:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Краматорске возросло число погибших из-за ракетных обстрелов оккупантов
Последствия ракетного удара по Краматорску 27 июня. Фото: t.me/ermaka2022
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на 21:50 в Краматорске в результате российских обстрелов погибли три человека. Еще 25 пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"В Краматорске по состоянию на данный момент известно о трех погибших гражданских в результате российского ракетного удара", — говорится в сообщении.

Также известно, что еще 25 человек получили ранения. Из них — один ребенок.

Обновлено 22:14. В Нацполиции рассказали, что по состоянию на 22:00 в Краматорске в результате российского обстрела погибли три человека, в том числе ребенок, еще 42 получили ранения.

Разбор завалов продолжается.

скріншот

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорскими ракетами. Спасательная операция продолжается, под завалами люди.

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