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В Кремле началась паника из-за возможной гражданской войны в РФ

23 июня 2023 23:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Кремле началась паника из-за возможной гражданской войны в РФ
Российский президент Владимир Путин. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что в Кремле якобы еще неделю назад было известно, что Пригожин что-то планирует.

Пока же россияне наблюдают на улицах Ростова военную технику.

Также отмечается, что на автотрассе Москва-Воронеж ФСБ выставляет блокпосты. Огонь будет открываться при возникновении угрозы.

Кроме того, российские СМИ информируют, что кремлевская спецсвязь АТС-2 и АТС-3 отключена.

Что известно о противостоянии Пригожина из Шойгу

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Также мы писали, что против владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Добавим, что вечером в пятницу, 23 июня, стало известно, что Кремль закрывают от посетителей. Это стало после того, как Минобороны РФ ударило по "Вагнеру", а Пригожин в ответ пригрозил "разобраться".

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