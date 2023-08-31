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В Крыму у аэродрома россиян слышны взрывы, — местные паблики

31 августа 2023 07:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Крыму у аэродрома россиян слышны взрывы, — местные паблики
Дым от взрывов. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 31 августа, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Это произошло вблизи полигона и аэродрома оккупантов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Крыму 31 августа

Местные паблики сообщают, что сегодня, 31 августа, вблизи Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском в Крыму слышны взрывы и стрельбу.

карта
Кировское на карте. Фото: скриншот

скриншот

Также добавим, что взрывы в Крыму раздавались поздно вечером 30 августа. Взрывы раздались со стороны Перевального. Как известно, именно там дислоцируется 126 отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ РФ.

Между тем местные жители сообщают, что слышали не только взрывы, но и звуки, похожие на стрельбу.

Напомним, ночь с 29 на 30 августа в России была адской. Мощные взрывы раздавались в Пскове, Брянске, Рязани, Орловской и Тульской областях.

Также мы писали, что 28 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Коллаборационные власти сообщили о якобы отработке ПВО.

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