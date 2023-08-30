Аксьонов заявив про збиття крилатої ракети в Криму: почалася пожежа

Пожежа в Криму. Фото: соцмережі

Сьогодні ввечері, 30 серпня, гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що у східній частині півострова система протиповітряної оборони збила крилату ракету.

Про це Сергій Аксьонов написав у своєму Telegram-каналі.

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Аксьонов закликав мешканців півострова зберігати спокій.

Допис Аксьонова. Фото: скриншот

За інформацією місцевих ЗМІ, у Феодосії розпочалася пожежа. Вони пишуть, що безпілотник або його уламки влучили в будівлю приблизно в районі Керченського шосе.

"На окремих вулицях відключилося світло на короткий час", — йдеться у повідомленні.

Допис місцевого ЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти могли затопити шість суден біля Кримського мосту. Ймовірно, загарбники зробили це для так званої "оборонної відповіді" на атаки морських дронів.

Також ми писали, що начальник Головного управління розвідки при Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що без застосування військових заходів неможливо повернути Крим під український контроль. Він наголосив, що ситуація вимагає не лише дипломатичного рішення.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що через політичний тиск на Росію можна стимулювати її до виведення військ із Криму. Він вважає, що першочерговим кроком для Києва є взяття під свій контроль кордону з півостровом.