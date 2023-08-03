В Крыму оккупанты усилили давление на местных: в чем причина

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В последнее время из-за постоянных взрывов и прилетов во временно оккупированном Крыму население перестало бояться россиян и ждут освобождения полуострова. С целью вернуть ситуацию под контроль, оккупанты усиливают "спецмеры" против местных.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона.

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По словам Чубарова, за последние 2 недели в Крыму не было ни дня без взрывов и прилетов.

Из-за этого население перестало бояться и подчиняться оккупационным властям, ожидая освобождения полуострова. Для того чтобы вернуть ситуацию под контроль, оккупанты усилили давление на людей.

Во-первых, карательные структуры кафиров увеличили "спецмеры" против населения, чтобы остановить их ожидания относительно освобождения Крыма. Проводятся массовые рейды, отнимают телефоны, собирают данные о людях. Это потому, что они видят, что население перестало их бояться. А такими методами они пытаются снова взять ситуацию под контроль", — отметил эксперт.

Напомним, в министерстве обороны России заявили, что ночью, 30 июля, временно оккупированный Крым пытались атаковать 25 беспилотников. Там традиционно обвинили Украину.

Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту, который расположен на административной границе Крыма и Херсонской области. Его поразили утром 29 июля.