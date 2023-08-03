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У Криму окупанти посилили тиск на місцевих: в чому причина

3 серпня 2023 11:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Криму окупанти посилили тиск на місцевих: в чому причина
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Останнім часом через постійні вибухи та прильоти у тимчасово окупованому Криму населення перестало боятися росіян і чекають на звільнення півострова. З метою повернути ситуацію під контроль, окупанти посилюють "спецзаходи" проти місцевих. 

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телемарафону

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За словами Чубарова, за останні 2 тижні в Криму не було жодного дня без вибухів та прильотів. 

Через це населення перестало боятися та підкорятися окупаційній владі, чекаючи на звільнення півострова. Для того, щоб повернути ситуацію під контроль, окупанти посилили тиск на людей.

"По-перше, каральні структури окупантів збільшили "спецзаходи" проти населення, щоб зупинити їх очікування щодо звільнення Криму. Проводяться масові рейди, вилучають телефони, збирають дані про людей. Це тому, що вони бачать, що населення перестало їх боятися. А такими методами вони намагаються знову взяти ситуацію під контроль", — зазначив експерт. 

Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії заявили, що вночі, 30 липня, тимчасово окупований Крим намагалися атакувати 25 безпілотників. Там традиційно звинуватили Україну.

Додамо, Збройні сили України підтвердили удар по Чонгарському мосту, який розташований на адміністративному кордоні Криму та Херсонської області. Його уразили вранці 29 липня. 

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