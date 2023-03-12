В Крыму оккупанты раздают инструкции населению, как вести себя во время обстрелов

В Крыму оккупанты готовятся к боевым действиям

В Крыму российские войска рассылают учебным заведениям и другим организациям инструкции по ознакомлению, как вести себя во время обстрелов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Что известно

У россиян все под контролем и ничего не происходит, но они начали раздавать людям памятки о том, как вести себя во время действий.

В частности, на полуострове была зафиксирована рассылка следующих достопримечательностей:

как вести себя ученикам во время артобстрела;

как вести себя во время боевых действий;

как выжить мирным жителям во время боевых действий;

и другие подобные рекомендации.

Напомним, самопровозглашенный "глава" Крыма Аксенов рассказал о "нестандартной" обороне полуострова.

"На самом деле, мы там действуем нестандартно. Тема такова, что в публичном поле максимально раскрыта быть не может, но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать", — сказал он.