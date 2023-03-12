В Крыму оккупанты раздают инструкции населению, как вести себя во время обстрелов
В Крыму российские войска рассылают учебным заведениям и другим организациям инструкции по ознакомлению, как вести себя во время обстрелов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Что известно
У россиян все под контролем и ничего не происходит, но они начали раздавать людям памятки о том, как вести себя во время действий.
В частности, на полуострове была зафиксирована рассылка следующих достопримечательностей:
- как вести себя ученикам во время артобстрела;
- как вести себя во время боевых действий;
- как выжить мирным жителям во время боевых действий;
- и другие подобные рекомендации.
Напомним, самопровозглашенный "глава" Крыма Аксенов рассказал о "нестандартной" обороне полуострова.
"На самом деле, мы там действуем нестандартно. Тема такова, что в публичном поле максимально раскрыта быть не может, но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать", — сказал он.