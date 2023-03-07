В Україні вперше винесли вирок "військовому комісару", який закликав кримчан воювати в армії рф

Зрадника засуджено до 11 років позбавлення волі

Прокуратура Криму продовжує системну роботу з притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що причетні до проведення незаконних призовних кампаній до ЗС рф та мобілізації на території окупованого півострова. Так за вчинення воєнного злочину вирок отримав військовий комісар з Криму.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Деталі

За публічного обвинувачення прокуратури Криму, до 11 років позбавлення волі заочно засуджено окупаційного військового комісара з Криму. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, що полягає у примушуванні цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах ворога (за ч. 1 ст. 438 КК України). Це перший вирок в Україні за такий злочин.

Що відомо про засудженого

Засуджений — громадянин російської федерації, у 2018 році обійняв посаду "військового комісара Сімферопольського району та міста Алушти Республіки Крим". Він здійснював реалізацію політики росії та її окупаційної адміністрації, спрямованої на проведення незаконних призовних кампаній населення півострова до російських збройних сил.

Відтак, реалізуючи незаконні "укази" вищого керівництва держави-окупант, чоловік безпосередньо розробляв плани та організовував проведення п'яти призовних кампаній кримчан у відповідних районах окупованого півострова.

З 2015 року ворог регулярно проводить призовні кампанії та залучає жителів півострова до служби в армії рф. Після повномасштабного вторгнення росії окупанти розпочали також незаконну мобілізацію кримчан.

Наразі повідомлено про підозри у вчиненні аналогічних воєнних злочинів 10 військовим комісарам різних районів окупованого Криму. На розгляді в судах перебувають 3 обвинувальні акти.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що єдиний спосіб тимчасово окупований Крим повернути під контроль України — це силовим шляхом. Він зазначив, що стратегія щодо деокупації півострова, прийнята у 2021 році, вже не є актуальною та потребує змін.

Окрім того, у зв'язку з успішним просуванням ЗСУ на півдні України окупаційна армія росії протягом останніх мінімум двох місяців активно створює оборонні укріплення на півночі захопленого Криму.

Росіяни розуміють, що подальше утримання лівобережжя Херсонщини для них є досить проблематичним. А останній пакет військово-технічної допомоги з боку США та союзників України передбачає надання для потреб ЗСУ наступальних видів зброї, що викликає значне занепокоєння у ворога.