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В Крыму партизаны "засекли" расположение ПВО оккупантов: видео

3 августа 2023 11:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Крыму партизаны "засекли" расположение ПВО оккупантов: видео
ПВО россиян. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Крыму партизаны "засекли" расположение ПВО оккупантов. Она находится на выезде из Феодосии во Владиславовку.

Соответствующее видео обнародовали партизаны движения "Атеш".

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"На выезде из города Феодосия во Владиславовку рашисты установили свое ПВО. Наши агенты это заметили и оперативно доложили", — говорится в сообщении.

Там отмечают, что эту информацию "передали в правильные руки".

Напомним, в министерстве обороны России заявили, что ночью 30 июля временно оккупированный Крым пытались атаковать 25 беспилотников. Там традиционно обвинили Украину.

Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту, который расположен на административной границе Крыма и Херсонской области. Его поразили утром 29 июля.

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