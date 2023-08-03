У Криму партизани "засікли" розташування ППО окупантів: відео

ППО росіян. Фото: росЗМІ

У Криму партизани "засікли" розташування ППО окупантів. Вона розташовується на виїзді з Феодосії до Владиславівки.

Відповідне відео оприлюднили партизани руху "Атеш".

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"На виїзді з міста Феодосія до Владиславівки рашисти встановили своє ППО. Наші агенти це помітили та оперативно доповіли", — йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що дану інформацію "передали у правильні руки".

Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії заявили, що вночі 30 липня тимчасово окупований Крим намагалися атакувати 25 безпілотників. Там традиційно звинуватили Україну.

Додамо, Збройні сили України підтвердили удар по Чонгарському мосту, який розташований на адміністративному кордоні Криму та Херсонської області. Його пошкодили вранці 29 липня.