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В Крыму подняли украинский флаг

11 сентября 2023 11:08
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В Крыму подняли украинский флаг
Украинский флаг в Джанкое. Фото: t.me/Crimeanwind
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Крыму все чаще появляется украинская символика и сопротивление против оккупационного российского режима. Так, в  Джанкое неизвестные патриоты вывесили флаг Украины.

Соответствующие фотографии появились в Telegram-канале "Крымский ветер".

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Украинский флаг в Крыму

В Джанкое временно оккупированного Крыма был замечен украинский флаг. Неизвестные патриоты подняли флаг у дорожного знака.

украинский флаг в Крыму
Украинский флаг в Джанкое. Фото: t.me/Crimeanwind

Пока неизвестно, причастны ли к этому украинские защитники или это сделали местные партизаны.

Однако это еще не все украинские "подарки" для оккупантов в Крыму. Так, на привокзальной площади в Джанкое неизвестные нарисовали на асфальте украинский флаг и трезубец.

"Число участников сопротивления растет", — отметили в Telegram-канале.

украинская символика в Крыму
Украинская символика в Джанкое. Фото: t.me/Crimeanwind

Стоит отметить, что на День Независимости Украины в результате совместной спецоперации ГУР и ВМСУ в Крыму развевался украинский флаг. Украинские защитники высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк и вступили в боестолкновение с оккупантами, противник понес потери.

Напомним, несколько дней назад в оккупированном Симферополе горела военная часть.

Также 31 августа, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Это произошло вблизи полигона и аэродрома оккупантов.

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