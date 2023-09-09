В окупованому Сімферополі горить військова частина: що відомо
9 вересня 2023 16:53
Пожежа у Сімферополі. Фото: скриншот з відео місцевих ЗМІ
В окупованому Криму, а саме в місті Сімферополь пролунали вибухи. Повідомляється, що горить військова частина.
Про це інформують місцеві пабліки.
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Що сталося
"Почули хлопки, почалося загоряння", — написали у повідомленні.
"Бавовна" в окупованому Криму та РФ
Зазначимо, за рік дрони атакували Росію і тимчасово окупований Крим 190 разів. Майже всі рази Москва звинувачувала у всьому Україну.
Нагадаємо, у четвер, 31 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Це трапилося поблизу полігону та аеродрому окупантів.