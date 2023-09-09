В окупованому Сімферополі горить військова частина: що відомо

Пожежа у Сімферополі. Фото: скриншот з відео місцевих ЗМІ

В окупованому Криму, а саме в місті Сімферополь пролунали вибухи. Повідомляється, що горить військова частина.

Про це інформують місцеві пабліки.

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"Почули хлопки, почалося загоряння", — написали у повідомленні.

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"Бавовна" в окупованому Криму та РФ

Зазначимо, за рік дрони атакували Росію і тимчасово окупований Крим 190 разів. Майже всі рази Москва звинувачувала у всьому Україну.

Нагадаємо, у четвер, 31 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Це трапилося поблизу полігону та аеродрому окупантів.