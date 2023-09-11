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У Криму звели український прапор

11 вересня 2023 11:08
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У Криму звели український прапор
Український прапор у Джанкої. Фото: t.me/Crimeanwind
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Криму все частіше і частіше з'являється українська символіка та спротив проти окупаційного російського режиму. Відтак у Джанкої невідомі патріоти вивісили прапор України.

Відповідні світлини з'явилися у Telegram-каналі "Кримський вітер".

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Український прапор у Криму 

У Джанкої тимчасово окупованого Криму помітили український прапор. Невідомі патріоти звели стяг біля дорожнього знаку.

український прапор у Криму
Український прапор в Джанкої. Фото: t.me/Crimeanwind

Наразі невідомо, чи якось причетні до цього українські оборонці, чи це зробили місцеві партизани. 

Однак це ще не всі українські "подарунки" для окупантів у Криму. Так, на привокзальній площі в Джанкої невідомі намалювали на асфальті український прапор та тризуб.

"Число учасників опору зростає", — зазначили у Telegram-каналі. 

українська символіка в Криму
Українська символіка в Джанкої. Фото: t.me/Crimeanwind

Варто зазначити, що на День Незалежності України в результаті спільної спецоперації ГУР та ВМСУ в Криму замайорів український прапор. Українські оборонці висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк і вступили в боєзіткнення з окупантами, противник зазнав втрат.

Нагадаємо, декілька днів тому в окупованому Сімферополі горіла військова частина

Також 31 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Це трапилося поблизу полігону та аеродрому окупантів. 

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