У Криму звели український прапор

Український прапор у Джанкої. Фото: t.me/Crimeanwind

У Криму все частіше і частіше з'являється українська символіка та спротив проти окупаційного російського режиму. Відтак у Джанкої невідомі патріоти вивісили прапор України.

Відповідні світлини з'явилися у Telegram-каналі "Кримський вітер".

Читайте також:

Український прапор у Криму

У Джанкої тимчасово окупованого Криму помітили український прапор. Невідомі патріоти звели стяг біля дорожнього знаку.

Український прапор в Джанкої. Фото: t.me/Crimeanwind

Наразі невідомо, чи якось причетні до цього українські оборонці, чи це зробили місцеві партизани.

Однак це ще не всі українські "подарунки" для окупантів у Криму. Так, на привокзальній площі в Джанкої невідомі намалювали на асфальті український прапор та тризуб.

"Число учасників опору зростає", — зазначили у Telegram-каналі.

Українська символіка в Джанкої. Фото: t.me/Crimeanwind

Варто зазначити, що на День Незалежності України в результаті спільної спецоперації ГУР та ВМСУ в Криму замайорів український прапор. Українські оборонці висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк і вступили в боєзіткнення з окупантами, противник зазнав втрат.

Нагадаємо, декілька днів тому в окупованому Сімферополі горіла військова частина.

Також 31 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Це трапилося поблизу полігону та аеродрому окупантів.