У Криму звели український прапор
У Криму все частіше і частіше з'являється українська символіка та спротив проти окупаційного російського режиму. Відтак у Джанкої невідомі патріоти вивісили прапор України.
Відповідні світлини з'явилися у Telegram-каналі "Кримський вітер".
Український прапор у Криму
У Джанкої тимчасово окупованого Криму помітили український прапор. Невідомі патріоти звели стяг біля дорожнього знаку.
Наразі невідомо, чи якось причетні до цього українські оборонці, чи це зробили місцеві партизани.
Однак це ще не всі українські "подарунки" для окупантів у Криму. Так, на привокзальній площі в Джанкої невідомі намалювали на асфальті український прапор та тризуб.
"Число учасників опору зростає", — зазначили у Telegram-каналі.
Варто зазначити, що на День Незалежності України в результаті спільної спецоперації ГУР та ВМСУ в Криму замайорів український прапор. Українські оборонці висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк і вступили в боєзіткнення з окупантами, противник зазнав втрат.
Нагадаємо, декілька днів тому в окупованому Сімферополі горіла військова частина.
Також 31 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Це трапилося поблизу полігону та аеродрому окупантів.