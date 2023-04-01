В Крыму практически нет людей, которые хотели бы вступить в ЧВК Аксенова, — Чубаров

Рефат Чубаров

Во временно оккупированном Крыму практически нет желающих вступить в ЧВК. Люди не проявляют желания даже, несмотря на обещания заработной платы в 250 тысяч российских рублей.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона.

Читайте также:

Подробности

"Пытаются набрать в состав местных жителей, но, как сообщают люди из Крыма, желающих в нее вступить практически нет. Хотя заработная плата, как указывается при собеседованиях, 250 тысяч рублей", — рассказал Чубаров.

По его словам, ЧВК создается, опираясь на Евгения Пригожина, через его ближайшее окружение с участием Сергея Аксенова.

"Кажется, что эта компания, которую опекает непосредственно гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, будет называться "Ливадия". Жаль, что такое теплое крымское название они присваивают бандитской группировке. И в этой "Ливадии" еще будет подразделение с характерным названием "Конвой". По моему мнению, они предчувствуют тот хаос, который может охватить россию и те структуры, которые контролируют часть оккупированной украинской территории. И они думают, как в этом хаосе будут сохраняться сами и свои активы. То есть такие компании создаются в интересах исключительно тех людей, которые их создают", — отметил руководитель Меджлиса.

Чубаров рассказал, что население временно оккупированного Крыма находится под давлением ФСБ. Его невозможно ослабить.

"К сожалению, то, что происходит в Крыму, не может быть как-то минимизировано благодаря давлению, какому-либо влиянию, потому что россия уже максимально изолировалась от всего мира, и ее участие в международных организациях практически сведено к нулю. Есть только членство в ОБСЕ. Но и там нет никаких инструментов, чтобы заставить россию хотя бы в какой-то мере соблюдать международное право. Если говорить очень честно, единственным инструментом влияния на страну-агрессора остаются победы на фронте. Других действенных инструментов влияния я лично не вижу", — сказал Чубаров.

Руководитель Меджлиса отметил, что переехавшие на полуостров граждане рф понимают, что вскоре Крым будет освобожден.

"Если говорить о настроениях людей, то здесь, я думаю, два заметных явления. Первое — это большое ожидание, надежды на скорейшее освобождение Крыма. Это та часть населения Крыма, которая остается преданной украинскому государству, крымские татары, этнические украинцы. А вторая часть — это те, которые служат оккупантам, особенно въехавшие и незаконно поселившиеся в Крыму за последние 9 лет, у них паника, они понимают необратимость освобождения Крыма, поэтому они думают о том, как им дальше быть, понимая, что им придется уехать", — добавил Чубаров.

Напомним, что оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов создал в оккупированном Крыму частную военную компанию. Независимое российское расследовательское издание "Важные истории" недавно рассказало, что он публично встал на сторону Евгения Пригожина против Министерства обороны рф.