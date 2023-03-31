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Експерт розкрив, кого "гауляйтер" Криму набиратиме в свою приватну армію

31 березня 2023 13:34
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, навіщо в Криму Аксьонов створює "кишенькову" військову компанію
Нова ПВК створюється за аналогією "Вагнера". Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов створює на півострові приватну військову компанію "Конвой". Це угруповання буде дислокуватися виключно на території захопленого росіянами півострова і складатиметься з місцевого населення, але також до її лав залучатимуться жителі Херсонщині та Запоріжжі.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Структура нової ПВК свідчить про те, що росіяни всерйоз розглядають можливість боїв на території АР Крим", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

За його словами, показовим є ще те, що для нової ПВК готуються два снайперські відділи.

Снєгирьов зазаначив, що створення нової ПВК, яка підпорядковуватиметься місцевим колаборантам — це така собі гвардія зрадників, що виконуватиме специфічні функції: "віджим" території, репресії тощо.

"Нова ПВК виконуватиме також функції рейдерських захоплень на окупованому півострові", — розповів Снєгирьов.

Він зауважив, що до створення "Конвою" причетне найближче оточення "кухара путіна" Євгена Пригожина. Серед інших — дехто Костянтин Пікалов із позивним "Мазай", відомий своїм жорстоким ставленням до "підлеглих".

Конвой
"Конвой"

"Так рф намагається завуалювати чергові мобілізаційні заходи, які відбуваються на території окупованого Криму з початку повномасштабного вторгнення", — пояснив Снєгирьов.

Що відбувається в російських ПВК

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов створив в окупованому Криму приватну військову компанію. Незалежне російське розслідувальне видання "Важные истории" нещодавно розповіло, що він публічно став на бік Євгена Пригожина проти Міністерства оборони рф.

Аксенов
Сергій Аксьонов. Фото: REUTERS

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує конфліктувати з міноборони росії. У цьому конфлікті програє власник ПВК "Вагнер", а його військова структура повернеться до своїх завдань в Африці та на Близькому Сході.

За словами Снєгирьова, конфлікту між так званим "кухарем путіна", власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та генералами армії рф Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим не існує. Це — черговий елемент російської інформаційної спецоперації.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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