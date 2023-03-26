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Аксьонов створив ПВК в окупованому Криму, яка пов'язана з "Вагнером", — ISW

26 березня 2023 07:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сергій Аксьонов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повідомляється, що окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов створив в окупованому Криму приватну військову компанію. Незалежне російське розслідувальне видання "Важные истории" нещодавно розповіло, що він публічно став на бік Євгена Пригожина проти Міністерства оборони рф.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Деталі

Видання рф стверджує, що Аксьонов створив ПВК "Конвой" під керівництвом соратника Пригожина Костянтина Пікалова, який керував операціями "Вагнера" в Африці.

Повідомляється, що ПВК "Конвой" є частиною БАРС (бойового резерву), тобто військовослужбовці "Конвою" підписують два контракти — один із самим "Конвоєм" та один з МО рф.

"Важные истории" розповіли, що "Конвой" спочатку складався з 300 осіб та був розгорнутий в окупованій Херсонській області. Звіт  видання  особливо привертає увагу на тлі постійного падіння впливу "Вагнера" та Пригожина в росії.

"Пригожин і пов'язані з ним елементи, можливо, намагаються розпорошити залишки влади "Вагнера", створюючи окремі ПВК та інші паралельні військові формування на додаток до нових зусиль з вербування через традиційні канали. Крім того, Аксьонов, схоже, пов'язав себе і окупаційну адміністрацію Криму з Пригожиним, що може мати важливі наслідки для ролі сил з окупованого Криму на наступних етапах війни", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, мілблогери стверджують, що поточна російська тактика проти Вугледара, включаючи початковий лобовий штурм і наступні атаки на укріплені українські фланги, призводить до значних втрат російських сил без успіху через складний рельєф, нестачу бойової потужності та неможливість застати українців зненацька.

Також ми писали, що російські війська готуються до можливого українського контрнаступу в Запорізькій області, тоді як у Бахмуті точаться важкі вуличні бої. 24 березня російська армія провела обмежені атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна.

Додамо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перестав критикувати міністерство оборони. Імовірно, він взагалі планує вивести свою військову структуру і повернути її до Африки.

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