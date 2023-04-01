У Криму практично немає людей, які хотіли б вступити до ПВК Аксьонова, — Чубаров

Рефат Чубаров

У тимчасово окупованому Криму практично немає охочих вступити до ПВК. Люди не проявляють бажання, навіть попри обіцянки заробітної плати у 250 тисяч російських рублів.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телемарафону.

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"Намагаються набрати до складу місцевих жителів, але, як повідомляють люди з Криму, охочих до неї вступити практично немає. Хоча заробітна плата, як вказується при співбесідах, 250 тисяч рублів", — розповів Чубаров.

За його словами, ПВК створюється, спираючись на Євгенія Пригожина, через його найближче оточення за участі Сергія Аксьонова.

"Здається, що ця компанія, яку опікує безпосередньо гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, буде називатися "Лівадія". Шкода, що таку теплу кримську назву вони присвоюють бандитському угрупуванню. І в цій "Лівадії" ще буде підрозділ з характерною назвою "Конвой". На мою думку, вони передчувають той хаос, який може охопити росію і ті структури, які контролюють частину окупованої української території. І вони думають, як у цьому хаосі зберігатимуться самі та свої активи. Тобто такі компанії створюються в інтересах виключно тих людей, які їх створюють", — зазначив керівник Меджлісу.

Чубаров розповів, що населення тимчасово окупованого Криму перебуває під тиском ФСБ. Його неможливо послабити.

"На жаль, те, що відбувається в Криму, не може бути якось мінімізовано завдяки тиску, якомусь впливу, бо росія вже максимально ізолювалася від усього світу, і її участь у міжнародних організаціях практично зведена до нуля. Є тільки членство в ОБСЄ. Але і там немає жодних інструментів, щоби змусити росію хоча б якоюсь мірою дотримуватися міжнародного права. Якщо говорити дуже чесно, єдиним інструментом впливу на країну-агресора залишаються перемоги на фронті. Інших дієвих інструментів впливу я особисто не бачу", — сказав Чубаров.

Керівник Меджлісу зазначив, що громадяни рф, які переїхали на півострів, розуміють, що незабаром Крим буде звільнений.

"Якщо говорити про настрої людей, то тут, я думаю, два помітних явища. Перше — це велике очікування, сподівання на скоріше звільнення Криму. Це та частина населення Криму, яка залишається відданою українській державі, кримські татари, етнічні українці. А друга частина — це ті, які слугують окупантам, особливо ті, які в’їхали та незаконно оселилися в Криму за останні 9 років, у них паніка, вони розуміють незворотність звільнення Криму, тому вони думають про те, як їм далі бути, розуміючи, що їм доведеться виїхати", — додав Чубаров.

Нагадаємо, що окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов створив в окупованому Криму приватну військову компанію. Незалежне російське розслідувальне видання "Важные истории" нещодавно розповіло, що він публічно став на бік Євгена Пригожина проти Міністерства оборони рф.