Взрывы в Крыму утром 25 мая

В Крыму прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы во временно оккупированном Крыму раздались утром 25 мая. По информации местных, громко было в Евпатории, а над Новофедоровкой вздымается дым.
Об этом сообщает "Крымский ветер".
Взрывы в Крыму
Известно, что в Новофедоровке находится военный аэродром "Саки".
"Там базируется 43-й истребительный авиационный полк, который служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины", — говорится в сообщении.
На вооружении оккупантов бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.
Напомним, в ночь на 24 мая на территории временно оккупированного полуострова Крым раздавались громкие взрывы. Партизаны сообщили о поражении узла связи оккупантов, однако официальной информации еще не поступало.
Также украинские бойцы в ходе удачной операции во временно оккупированном Крыму в ночь на 19 мая поразили российский ракетный корабль "Циклон". По сети распространяются снимки со спутника с места прилета ракеты.
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