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У Криму пролунали потужні вибухи — що відомо

25 травня 2024 09:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Криму зранку 25 травня
Вибух у Криму. Архівне фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в тимчасово окупованому Криму пролунали зранку 25 травня. За інформацією місцевих, гучно було в Євпаторії, а над Новофедорівкою здіймається дим.

Про це повідомляє "Крымский ветер".

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Відомо, що у Новофедорівці розташований військовий аеродром "Саки". 

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Дим після вибуху в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

"Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк, який служить основою авіаційного угруповання, що підтримує російські війська на півдні України", — йдеться у повідомленні.

На озброєнні окупантів — бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

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Допис "Крымского ветра". Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня на території тимчасово окупованого півострова Крим лунали гучні вибухи. Партизани повідомили про ураження вузла зв'язку окупантів, проте офіційної інформації ще не надходило. 

Також українські бійці під час вдалої операції в тимчасово окупованому Криму в ніч проти 19 травня уразили російський ракетний корабель "Циклон". Мережею ширяться знімки з супутника з місця прильоту ракети.

війна
Крим
вибух
Україна
окупація

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