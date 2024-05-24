Ураження російського ракетоносія "Циклон" — фото наслідків із супутника

Російський ракетний корабель "Циклон". Фото: Defense Express

Українські бійці в ході вдалої операції в тимчасово окупованому Криму в ніч проти 19 травня уразили російський ракетний корабель "Циклон". Мережею ширяться знімки з супутника з місця прильоту ракети.

Про це повідомляє Радіо Свобода у четвер, 23 травня.

Читайте також:

Супутникові фото ураженого "Циклону"

На фото можна побачити руйнування на місці ракетного удару. Поруч розміщувався корабель "Циклон", що є носієм ракет "Калібр", якими Росія полюбляє атакувати Україну.

Незадовго до цього аналітики Conflict Intelligence Team розповіли, що отримали від джерела знімок, на якому видно щоглу "Циклону", що виступає з води.

Крім того, на фото поблизу видно рятувальний катер, що теж може бути доказом затоплення.

ЗСУ вдарили по кораблю "Циклон"

Нагадаємо, що біля Курячої пристані у тимчасово окупованому Криму у неділю, 19 травня, внаслідок ракетного удару ЗСУ вдалося вразити російський ракетний корабель "Циклон". Про успішний результат операції повідомили в Генштабі.

Своєю чергою начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук розповів, що корабель "Циклон" був новим і ще не встиг випустити жодної ракети.