Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Криму пролунали вибухи — горить військовий аеродром arrow

У Криму пролунали вибухи — горить військовий аеродром

17 квітня 2024 07:03
оновлено: 07:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Криму пролунали вибухи — горить військовий аеродром
Вибух у Криму. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибухи у Джанкої, що в Криму пролунали вночі 17 квітня. За попередньою інформацією трапилася масштабна пожежа  на військовому аеродромі.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Вибухи в Криму 17 квітня

Зазначається, що в районі військового аеродрому в Джанкої вночі пролунали потужні вибухи, після яких почалась пожежа з детонацією. 

 

Як відомо, на аеродромі Джанкой дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВКС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї. Окрім ударних вертольотів, на летовищі ще нібито базувалися пускові установки С-300/С-400.

Наразі окупаційний режим ніяк не коментував ситуації. 

Нагадаємо, 15 квітня в тимчасово окупованому Криму стався ракетний удар. Внаслідок обстрілу було уражено командний пункт, де перебували високопоставлені російські офіцери.

А 9 квітня потужні вибухи лунали у Севастополі. Повідомлялось, що в місті працювала ППО. 

Крим
вибух
росіяни
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем