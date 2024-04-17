У Криму пролунали вибухи — горить військовий аеродром

Вибух у Криму. Фото: скриншот з відео

Вибухи у Джанкої, що в Криму пролунали вночі 17 квітня. За попередньою інформацією трапилася масштабна пожежа на військовому аеродромі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухи в Криму 17 квітня

Зазначається, що в районі військового аеродрому в Джанкої вночі пролунали потужні вибухи, після яких почалась пожежа з детонацією.

Як відомо, на аеродромі Джанкой дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВКС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї. Окрім ударних вертольотів, на летовищі ще нібито базувалися пускові установки С-300/С-400.

Наразі окупаційний режим ніяк не коментував ситуації.

Нагадаємо, 15 квітня в тимчасово окупованому Криму стався ракетний удар. Внаслідок обстрілу було уражено командний пункт, де перебували високопоставлені російські офіцери.

А 9 квітня потужні вибухи лунали у Севастополі. Повідомлялось, що в місті працювала ППО.