В Крыму раздался взрыв: оккупационные власти заявили о сбитии беспилотника
Сегодня, 17 февраля, около 04:00 раздался взрыв в центральной части Севастополя. Он был похож на приглушенный артиллерийский выстрел.
Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".
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Местные Telegram-каналы пишут, что громкий звук был слышен в районе улицы Лукомской, на проспекте Генерала Острякова, в Камышовой бухте и Балаклаве.
Глава оккупационной администрации Михаил Развожаев заявил о сбитии беспилотника.
"Сегодня утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет", — сообщил Развожаев.
Напомним, сторонники российских оккупантов во временно оккупированном Крыму сообщают, что регион атаковали украинские беспилотники. По словам коллаборантов, они якобы в Севастополе сбили два БпЛА.
Также мы писали, что есть большая вероятность, что Украина освободит оккупированный россией полуостров Крым уже в этом году. Однако для этого необходимо, чтобы Запад продолжал предоставлять Украине все необходимое оружие.