У Криму пролунав вибух: окупаційна влада заявила про збиття безпілотника

Гучний звук було чути в районі вулиці Лукомської, на проспекті Генерала Острякова, у Комишовій бухті та Балаклаві

Сьогодні, 17 лютого, близько 04:00 пролунав вибух у центральній частині Севастополя. Він був схожий на приглушений артилерійський постріл.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

Деталі

Місцеві Telegram-канали пишуть, що гучний звук було чути в районі вулиці Лукомської, на проспекті Генерала Острякова, у Комишовій бухті та Балаклаві.

Глава окупаційної адміністрації Михайло Развожаєв заявив про збиття безпілотника.

"Сьогодні вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає", — повідомив Развожаєв.

Нагадаємо, прихильники російських окупантів у тимчасово окупованому Криму повідомляють, що регіон атакували українські безпілотники. За словами колаборантів, вони нібито в Севастополі збили два БпЛА.

Також ми писали, що є велика імовірність, що Україні звільнить окупований росією півострів Крим уже цього року. Однак для цього необхідно, щоб Захід продовжував надавати Україні усю необхідну зброю.