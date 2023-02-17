У Криму пролунав вибух: окупаційна влада заявила про збиття безпілотника
Сьогодні, 17 лютого, близько 04:00 пролунав вибух у центральній частині Севастополя. Він був схожий на приглушений артилерійський постріл.
Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".
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Місцеві Telegram-канали пишуть, що гучний звук було чути в районі вулиці Лукомської, на проспекті Генерала Острякова, у Комишовій бухті та Балаклаві.
Глава окупаційної адміністрації Михайло Развожаєв заявив про збиття безпілотника.
"Сьогодні вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає", — повідомив Развожаєв.
Нагадаємо, прихильники російських окупантів у тимчасово окупованому Криму повідомляють, що регіон атакували українські безпілотники. За словами колаборантів, вони нібито в Севастополі збили два БпЛА.
Також ми писали, що є велика імовірність, що Україні звільнить окупований росією півострів Крим уже цього року. Однак для цього необхідно, щоб Захід продовжував надавати Україні усю необхідну зброю.