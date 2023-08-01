В Крыму проукраинское население забрасывает военные объекты РФ "коктейлями Молотова", — ГУР

Российские оккупанты. Фото: Хвиля

Во временно оккупированном Крыму наблюдается возрастание напряжённости между оккупационными войсками и гражданами, высказывающими поддержку Украине. В частности, стали частыми нападения на военные объекты РФ с использованием так называемых "коктейлей Молотова". Основными участниками этих действий являются местные жители, противостоящие оккупации.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Читайте также:

Что известно про противостояние проукраинского населения Крыма

Как рассказали в ГУР, в ответ на действия проукраинских граждан российские военные усилили меры безопасности. Проводится слежка за лицами, которые могут быть связаны с этими инцидентами, разрешено применение силы и вооружения. Широко проводятся аресты и задержания.

Многие из тех, кто отказался принять российское гражданство, после арестов стали бесследно пропадать. Тех, кто остался на свободе, ожидают административные взыскания, увольнения и конфискация имущества. В основном среди задержанных много крымских татар, включая высокопоставленных представителей их общества, таких как Нариман Джелял, Тимур Ибрагимов и Рустем Сеитмеметов.

Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, что недавно в интернете появились новые изображения с Крымским мостом, сделанные со спутника. Снимки демонстрируют процесс восстановления сооружения после атаки 17 июля.

Также мы сообщали, что РФ пытается обезопасить Крымский мост от новых атак. Так, сооружение загородили "специальным противодиверсионным боновым ограждением".

Кроме того, по мнению аналитиков ISW, Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения Россия будет иметь только одну наземную линию поставки.