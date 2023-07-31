Оккупанты боятся новой атаки Крымского моста: как укрепляют сооружение

Ремонт Крымского моста. Иллюстративное фото: росСМИ

РФ пытается обезопасить Крымский мост от новых атак. Так, сооружение загородили "специальным противодиверсионным боновым ограждением".

Об этом пишут росСМИ.

Читайте также:

Как россияне готовятся к возможным атакам Крымского моста

Россияне в ужасе от перспективы новых ударов по Крымскому мосту. Так, оккупационные власти полуострова пытаются обезопасить сооружение.

"Крымский мост дополнительно огражден специальными противодиверсионными боновыми заграждениями — на случай новых попыток Киева совершить теракт. По нашей информации, в перспективе конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяженности", — сообщают росСМИ.

Как передают СМИ, такие заграждения предназначены для защиты моста от надводных и подводных дронов, которыми "в последнее время все активнее пользуется Украина".

Укрепление Крымского моста. Фото: росСМИ

Напомним, журналисты CNN побывали на секретной базе, где Украина испытывает морские дроны.

Также мы писали, что возле оккупированного Севастополя ночью раздавались взрывы.

К тому же глава СБУ Василий Малюк впервые признал причастность Украины к атаке на Крымском мосту.