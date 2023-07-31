Оккупанты боятся новой атаки Крымского моста: как укрепляют сооружение
РФ пытается обезопасить Крымский мост от новых атак. Так, сооружение загородили "специальным противодиверсионным боновым ограждением".
Об этом пишут росСМИ.
Как россияне готовятся к возможным атакам Крымского моста
Россияне в ужасе от перспективы новых ударов по Крымскому мосту. Так, оккупационные власти полуострова пытаются обезопасить сооружение.
"Крымский мост дополнительно огражден специальными противодиверсионными боновыми заграждениями — на случай новых попыток Киева совершить теракт. По нашей информации, в перспективе конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяженности", — сообщают росСМИ.
Как передают СМИ, такие заграждения предназначены для защиты моста от надводных и подводных дронов, которыми "в последнее время все активнее пользуется Украина".
Напомним, журналисты CNN побывали на секретной базе, где Украина испытывает морские дроны.
Также мы писали, что возле оккупированного Севастополя ночью раздавались взрывы.
К тому же глава СБУ Василий Малюк впервые признал причастность Украины к атаке на Крымском мосту.