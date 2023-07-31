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Оккупанты боятся новой атаки Крымского моста: как укрепляют сооружение

31 июля 2023 11:08
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Оккупанты боятся новой атаки Крымского моста: как укрепляют сооружение
Ремонт Крымского моста. Иллюстративное фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

РФ пытается обезопасить Крымский мост от новых атак. Так, сооружение загородили "специальным противодиверсионным боновым ограждением".

Об этом пишут росСМИ.

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Россияне в ужасе от перспективы новых ударов по Крымскому мосту. Так, оккупационные власти полуострова пытаются обезопасить сооружение.

"Крымский мост дополнительно огражден специальными противодиверсионными боновыми заграждениями — на случай новых попыток Киева совершить теракт. По нашей информации, в перспективе конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяженности", сообщают росСМИ.

Как передают СМИ, такие заграждения предназначены для защиты моста от надводных и подводных дронов, которыми "в последнее время все активнее пользуется Украина".

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Укрепление Крымского моста. Фото: росСМИ

Напомним, журналисты CNN побывали на секретной базе, где Украина испытывает морские дроны.

Также мы писали, что возле оккупированного Севастополя ночью раздавались взрывы.

К тому же глава СБУ Василий Малюк впервые признал причастность Украины к атаке на Крымском мосту.

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