Взрыв на Крымском мосту: в ISW объяснили, как это повлияет на ход войны

Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: росСМИ

Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения Россия будет иметь только 1 наземную линию поставки.

Об этом заявили в институте изучения войны ISW.

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Что говорят в ISW

По мнению аналитиков, если удастся разрушить Керченский мост, РФ сможет эвакуировать жителей или вывести свои войска из Херсона и Крыма только через прибрежную магистраль в Азовском море.

Пост аналитика ISW. Фото: скриншот

"Керченский мост — логистически значимый объект. У России будет только одна наземная линия поставок — прибрежная магистраль на Азовском море — для поддержки (или эвакуации) своих десятков тысяч войск в оккупированном Херсоне и Крыму, если УКР удастся деградировать/уничтожить мост", — говорится в сообщении.

Карта ISW на 16 июля 2023 года. Фото: ISW

Взрыв на крымском мосту

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.