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В Крыму в разных районах раздаются мощные взрывы: что происходит

25 августа 2023 03:40
обновлено: 03:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Крыму ночью 25 августа: что происходит
В Крыму в разных районах раздаются мощные взрывы: что происходит
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Около 4 утра 25 августа в Крыму раздаются взрывы. Жители сообщают о взрывах в районе мыса Меганом, а также у мыса Тарханкут.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

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Взрывы в Крыму ночью 25 августа

Местные жители пишут, что БпЛА отмечены в Симферополе и в районе мыса Тарханкут.

03:50:

Гауляйтер Севастополя заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожены несколько беспилотников над морем. По его словам, экстренные службы не фиксируют повреждений гражданской инфраструктуры, сейчас в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боеспособности.

Напомним, в Калужской и Тульской областях РФ в ночь на 25 августа прогремела серия взрывов, московские аэропорты приостановили работу. Российское министерство обороны заявило о якобы ракетной атаке по объектам на территории РФ.

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