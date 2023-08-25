Взрывы в Крыму ночью 25 августа: что происходит

В Крыму в разных районах раздаются мощные взрывы: что происходит
Около 4 утра 25 августа в Крыму раздаются взрывы. Жители сообщают о взрывах в районе мыса Меганом, а также у мыса Тарханкут.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
Взрывы в Крыму ночью 25 августа
Местные жители пишут, что БпЛА отмечены в Симферополе и в районе мыса Тарханкут.
03:50:
Гауляйтер Севастополя заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожены несколько беспилотников над морем. По его словам, экстренные службы не фиксируют повреждений гражданской инфраструктуры, сейчас в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боеспособности.
Напомним, в Калужской и Тульской областях РФ в ночь на 25 августа прогремела серия взрывов, московские аэропорты приостановили работу. Российское министерство обороны заявило о якобы ракетной атаке по объектам на территории РФ.