Взрывы в Крыму ночью 25 августа: что происходит

В Крыму в разных районах раздаются мощные взрывы: что происходит

Около 4 утра 25 августа в Крыму раздаются взрывы. Жители сообщают о взрывах в районе мыса Меганом, а также у мыса Тарханкут.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

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Местные жители пишут, что БпЛА отмечены в Симферополе и в районе мыса Тарханкут.

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Гауляйтер Севастополя заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожены несколько беспилотников над морем. По его словам, экстренные службы не фиксируют повреждений гражданской инфраструктуры, сейчас в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боеспособности.

Напомним, в Калужской и Тульской областях РФ в ночь на 25 августа прогремела серия взрывов, московские аэропорты приостановили работу. Российское министерство обороны заявило о якобы ракетной атаке по объектам на территории РФ.