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У Криму у різних районах лунають потужні вибухи: що відбувається

25 серпня 2023 03:40
оновлено: 03:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Криму вночі 25 серпня: що відбувається
У Криму у різних районах лунають потужні вибухи: що відбувається
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Близько 4 ранку  25 серпня у Криму лунають вибухи. Мешканці повідомляють про вибухи в районі миса Меганом, а також біля мису Тарханкут.

Про це пишуть моніторингові канали.

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Вибухи у Криму вночі 25 серпня

Місцеві мешканці пишуть, що БпЛА помічені у Сімферополі та в районі мису Тарханкут.
 

03:50:

Гауляйтер Севастополя заявив, що в районі мису Херсонес знищено кількох безпілотників над морем. За його словами, екстрені служби не фіксують пошкоджень цивільної інфраструктури, зараз у місті тихо, але всі сили та служби перебувають у стані боєздатності.

Нагадаємо, у Калузькій і Тульській областях РФ вночі 25 серпня прогриміла серія вибухів, московські аеропорти призупинили роботу. Російське міністерство оборони заявило про нібито ракетну атаку по об'єктах на території РФ.

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