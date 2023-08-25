Вибухи у Криму вночі 25 серпня: що відбувається

У Криму у різних районах лунають потужні вибухи: що відбувається

Близько 4 ранку 25 серпня у Криму лунають вибухи. Мешканці повідомляють про вибухи в районі миса Меганом, а також біля мису Тарханкут.

Про це пишуть моніторингові канали.

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Місцеві мешканці пишуть, що БпЛА помічені у Сімферополі та в районі мису Тарханкут.



03:50:

Гауляйтер Севастополя заявив, що в районі мису Херсонес знищено кількох безпілотників над морем. За його словами, екстрені служби не фіксують пошкоджень цивільної інфраструктури, зараз у місті тихо, але всі сили та служби перебувають у стані боєздатності.

Нагадаємо, у Калузькій і Тульській областях РФ вночі 25 серпня прогриміла серія вибухів, московські аеропорти призупинили роботу. Російське міністерство оборони заявило про нібито ракетну атаку по об'єктах на території РФ.