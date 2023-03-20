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В Крыму возник дефицит крови, захватчики забирают все запасы для окупантов

20 марта 2023 08:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Оккупанты терпят колоссальные потери в Украине
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Российские захватчики обостряют медицинский кризис на территории оккупированного Крыма. РФ не только оставила гражданское население полуострова без медикаментов, так захватчики забирают всю кровь для нужд своих бойцов.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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Военные госпитали рф переполнены солдатами. Так, на территории оккупированного Крыма, кроме нехватки медикаментов, появилась новая проблема — нехватка крови в центрах переливания. Захватчики забрали ее для раненых оккупантов.

"На территории временно оккупированного Крыма обостряется гуманитарный кризис. В частности, в городе Севастополь, из центров переливания забрали кровь и ее компоненты для клинического военного госпиталя, чем повлекли дефицит в гражданских учреждениях", — говорится в сообщении.

Также из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных — в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских.

Напомним, оккупанты заставляют гражданских рыть окопы в Крыму. В Генштабе ВСУ отмечают, что захватчики используют людей на безвозмездной основе.

Также ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что российские оккупационные войска активно строят инженерные фортификационные сооружения на территории оккупированного Крыма. А самые крупные из них замечены вблизи двух городов на севере полуострова.

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