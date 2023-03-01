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Названо місця у Криму, де ворог будує укріпрайони

1 березня 2023 12:53
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, чому ворог активізував фортифікаційне будівництво в Криму
Агресор побоюється контрнаступу ЗСУ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська активно зводять інженерні фортифікаційні споруди на території окупованого Криму. А найбільші з них помічені поблизу двох міст на півночі півострова.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"У зв’язку з успішним просуванням ЗСУ на півдні нашої країни, армія рф протягом останнього місяця активно створювала нові оборонні укріплення на півночі окупованого Криму", — сказав Снєгирьов.

За його словами, наразі відомо про декілька ліній оборони.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

Перша з них знаходиться в районі Армянська, вона перебуває з боку перешийка й глибоко винесена в бік, а друга — за ним. 

Як зазначив військовий експерт, також наразі фортифікаційні роботи проводяться неподалік Джанкоя, що є показником, адже це основна військова база рф, яка є однією з основних ключових елементів військової інфраструктури окупантів на півострові. 

Крім того, ворог веде інженерно-фортифікаційні роботи на відстані 10 км від адміністративної межі з Херсонською областю. 

Також нова лінія оборони збудована росіянами на південь від міста Армянськ, відразу за селом Суворове.

"Все це говорить про серйозні побоювання серед росіян щодо подальшого контрнаступу ЗСУ", — робить висновок Снєгирьов.

Де росіяни риють окопи

До окупованого Криму російське військове командування направило 150 солдатів строкової служби з Челябінської області. Вони будуватимуть на півострові оборонні споруди.

Нагадаємо, що на початку листопада стало відомо, що російські війська почали будувати укріплені лінії оборони навіть на території Бєлгородської області, натякаючи на можливий напад ЗСУ.

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